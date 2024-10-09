Курс валют на 10 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 10 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем, долар додав у ціні, а євро і злотий здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,12 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,49 грн (-1 коп.)

Нагадаємо, що відбувається з доларом. Початок жовтня приніс новий сюрприз на валютному ринку: курс долара став, як укопаний, а курс євро стрімко пішов униз.

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