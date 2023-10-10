Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар вперше впав нижче за рівень фіксованого курсу.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 жовтня. Вартість долара - 36,55. Євро знизився аж на 17 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,55 грн (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,65 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,35 - 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,45 - 38,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 - 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,55 - 40,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,40 - 8,85 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн

"Укрексімбанк" – 8,45 - 8,85 грн

"ПУМБ" – 8,30 - 8,80 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,00 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Нагадаємо, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Експерт каже, що найближчим часом принципових змін на валютному готівковому ринку не відбудеться.

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