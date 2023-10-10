Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар вперше впав нижче за рівень фіксованого курсу.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 жовтня. Вартість долара - 36,55. Євро знизився аж на 17 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,55 грн (-3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,65 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,40 грн (-1 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,35 - 37,95 грн
- "Ощадбанк" – 37,70 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "Укрсиббанк" – 37,45 - 38,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,90 - 40,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн
- "Укрсиббанк" – 39,55 - 40,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,40 - 8,85 грн
- "Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн
- "Укрексімбанк" – 8,45 - 8,85 грн
- "ПУМБ" – 8,30 - 8,80 грн
В обмінниках долар купують у середньому за 38,00 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.
Нагадаємо, НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні. Експерт каже, що найближчим часом принципових змін на валютному готівковому ринку не відбудеться.