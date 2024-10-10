Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар знову зріс у вартості.

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 10 жовтня. Долар додав 2 коп. Євро втратив аж 12 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,12 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,49 грн (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн

"Ощадбанк" - 45,00-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 44,90-45,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Як повідомлялося, в Україні стрімко здорожчали продукти. У серпні споживча інфляція пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі. Один з чинників - пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок скорочення пропозиції через посуху.

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