Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар знову зріс у вартості.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 10 жовтня. Долар додав 2 коп. Євро втратив аж 12 коп. Злотий зменшився на 1 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,19 (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,12 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,49 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
- "Ощадбанк" - 45,00-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "Укрсиббанк" – 44,90-45,80 грн
- "Укрексімбанк" – 44,95-45,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Як повідомлялося, в Україні стрімко здорожчали продукти. У серпні споживча інфляція пришвидшилася до 7,5% у річному вимірі. Один з чинників - пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок скорочення пропозиції через посуху.
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