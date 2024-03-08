Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Всі три валюти в понеділок подорожчають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 березня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 8 березня, долар, євро та злотий додадуть у ціні.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,14 грн (+6 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,70 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,68 грн (+4 коп.).

Нагадаємо, за словами економіста, у Кабміні завжди готуються до гірших сценаріїв. Проте ситуація на валютному ринку у 2024 році буде не такою вже й песимістичною.

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