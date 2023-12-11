Курс валют на 11 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 11 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 36,74 грн. Він зріс на 7 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підвищився на 11 копійок і коштує 39,6 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,14 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 37,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,85 - 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" - 36,65 - 37,40 грн

"Укрексімбанк" - 36,75 – 37,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 - 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,95 - 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,80 грн

"Укрсиббанк" - 39,45 - 40,45 грн

"Укрексімбанк" - 39,85 - 40,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

Нагадаємо, Нацбанк України допускає більш суттєві коливання курсу валют, водночас увагу зосередить на курсовій стійкості. Зазначається, що НБУ зафіксував курс валют на початку воєнного стану, щоб запобігти паніці і контролювати інфляцію.

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