Курс валют на 12 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 квітня. Вартість долара на 14 коп. більша за курс попереднього дня. Євро втратив у ціні аж 34 коп., а польський злотий - 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,16 грн (+14 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,01 грн (-34 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,86 грн (-9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,80 - 39,35 грн

"Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 42,05 - 42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75 - 9,95 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,75 - 10,10 грн

Як повідомлялося, в Україні тарифи на воду можуть зрости вже влітку. Це потягне за собою і здорожчання послуг водоканалів.

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