Курс валют на 12 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ підвищує офіційний курс долара
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 квітня. Вартість долара на 14 коп. більша за курс попереднього дня. Євро втратив у ціні аж 34 коп., а польський злотий - 9 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,16 грн (+14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,01 грн (-34 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,86 грн (-9 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн
- "ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн
- "Укрсиббанк" – 38,80 - 39,35 грн
- "Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 42,05 - 42,95 грн
- "Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,75 - 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,75 - 10,10 грн
Як повідомлялося, в Україні тарифи на воду можуть зрости вже влітку. Це потягне за собою і здорожчання послуг водоканалів.