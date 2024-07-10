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Курс валют на 11 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют 11 липня

Долар та євро впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 11 липня. Так, порівняно із середою, 10 липня, долар та євро здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,71 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,07 грн (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,35 грн (+2 коп.)

Нагадаємо, українців лякають значним здорожчанням долара. Наскільки реальні ці передбачення фахівців, що буде з курсом наступного тижня, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте за посиланням.

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