Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро втратили у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 11 липня. Долар втратив 5 коп. Євро - лише 1 коп. Злотий додав 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,71 грн (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,07 грн (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,35 грн (+5 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн

"ПУМБ" – 40,60-41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн

"ПУМБ" – 44,00-44,80 грн

"Укрсиббанк" – 43,50-44,50 грн

"Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Як повідомлялося, цього місяця депутати можуть взятися за відповідні законопроєкти щодо економічного бронювання. А от запрацює закон, ймовірно, вже восени.

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