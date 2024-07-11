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Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 11 липня. / Фото: Associated Press

Долар і євро втратили у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 11 липня. Долар втратив 5 коп. Євро - лише  1 коп. Злотий додав 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,71 грн (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,07 грн (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,35 грн (+5 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
  • "ПУМБ" – 40,60-41,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,40-41,00 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,50-44,50 грн
  • "ПУМБ" – 44,00-44,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,50-44,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,75-44,55 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Як повідомлялося, цього місяця депутати можуть взятися за відповідні законопроєкти щодо економічного бронювання. А от запрацює закон, ймовірно, вже восени.

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