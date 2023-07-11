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Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: Associated Press

Офіційний курс долара залишається без змін.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс на 24 коп. Злотий - зріс на 9 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,06  грн (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,00 грн (+9 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,20 грн., купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,50 грн., продають за 40,90 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
  • "Ощадбанк" – 36,70 - 37,65 грн
  • "Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн
  • ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,95 - 40,95 грн
  • "Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн
  • "Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн
  • ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,89 - 9,05 грн
  • "Ощадбанк" – 8,35 - 9,15 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн
  • ПУМБ – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, головна новина на українському готівковому ринку валюти – припинення подорожчання готівкового долара. На тижні, що минув, висхідний тренд зупинився вже в понеділок, у вівторок трохи пішов униз, а від середи – стабілізувався. А от євровалюта дешевшала весь тиждень.

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Дата публікації
Перегляди
205
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