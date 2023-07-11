Курс валют на 11 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс на 24 коп. Злотий - зріс на 9 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,06 грн (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,00 грн (+9 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,20 грн., купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,50 грн., продають за 40,90 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,65 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 39,95 - 40,95 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,89 - 9,05 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, головна новина на українському готівковому ринку валюти – припинення подорожчання готівкового долара. На тижні, що минув, висхідний тренд зупинився вже в понеділок, у вівторок трохи пішов униз, а від середи – стабілізувався. А от євровалюта дешевшала весь тиждень.

Читайте також: