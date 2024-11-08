Курс валют на 11 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий зменшилися у вартості.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 листопада. Після вихідних валюта втратила у ціні.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 (-7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,48 (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,29 (-1 коп.)
Як повідомлялося, в Україні запустять програму зимової підтримки. Йдеться про житлові субсидії та пільги для населення.
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