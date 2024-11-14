Курс валют на 15 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася відносно долара, євро і злотого.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 листопада. Валюта сильно втратила у ціні.
Про це стало відомо з офіційного сайту НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,24 (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,94 (-48 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,01 (-11 коп.)
Як повідомлялося, стало відомо, який розмір найбільшої пенсії в Україні - це 390 тис. 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тис. грн.
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