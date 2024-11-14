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Курс валют на 15 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 15 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 15 листопада. / Фото: УНІАН

Гривня зміцнилася відносно долара, євро і злотого.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 листопада. Валюта сильно втратила у ціні. 

Про це стало відомо з офіційного сайту НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,24 (-10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,94 (-48 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,01 (-11 коп.)

Як повідомлялося, стало відомо, який розмір найбільшої пенсії в Україні - це 390 тис. 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тис. грн.

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