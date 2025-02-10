Курс валют на 11 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 12 копійок і становить 41,59 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,59 (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,89 (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,26 (+1 коп.)
Раніше йшлося про те, що в Україні й надалі буде зростати курс долара. Втім, зараз на ринку фіксують зниження вартості валюти. Тому можна скористатися нагодою та купити її зараз.
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