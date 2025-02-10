Курс валют на 11 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 12 копійок і становить 41,59 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,59 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,89 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,26 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, що в Україні й надалі буде зростати курс долара. Втім, зараз на ринку фіксують зниження вартості валюти. Тому можна скористатися нагодою та купити її зараз.

Читайте також: