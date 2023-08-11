Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
822
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 серпня. / Фото: Національний банк України

Євро і злотий виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу виріс одразу на 17 коп. Злотий додав у ціні ще 5 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,03 грн (+5 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,00 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн
  • "Ощадбанк" – 36,80 - 37,85 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,00 - 37,80 грн
  • "Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн
  • ПУМБ – 39,80 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн
  • "Ощадбанк" – 40,80 - 41,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,05 - 42,05 грн 
  • "Райффайзен Банк" - 40,80 - 41,70 грн 
  • ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 - 9,24 грн
"Ощадбанк" – 8,50 - 9,35 грн
"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
822
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація