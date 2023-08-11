Курс валют на 11 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро і злотий виросли у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу виріс одразу на 17 коп. Злотий додав у ціні ще 5 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,03 грн (+5 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,00 грн. Купують за 37,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,00 грн. Продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,80 - 37,85 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 - 37,80 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 39,80 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн

"Ощадбанк" – 40,80 - 41,80 грн

"Укрексімбанк" - 40,05 - 42,05 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 41,70 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 - 9,24 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,35 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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