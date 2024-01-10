Курс валют на 11 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара у четвер буде трохи нижчою.
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 11 січня. Так, американський долар дещо втратив у ціні.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті НБУ.
Поки долар несуттєво, але здешевшав, євро та злотий майже на змінили своїх позицій.
Курс долара
1 долар США – 38,19 грн (-3 коп.).
Курс євро
1 євро – 41,80 грн (-0,01 коп.).
Курс злотого
1 польський злотий – 9,62 грн (-1 коп.).
До слова, коментуючи питання курсу долара 2024 року, очільник НБУ Андрій Пишний пообіцяв забезпечувати "курсову стійкість".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: До якого курсу гривні варто готуватися 2024 року? | Інтерв'ю з головою НБУ Андрієм Пишним
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