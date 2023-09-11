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Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 11 вересня / Фото: Associated Press

Євро здешевшав.

Національний банк України на 11 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Євро за вихідні впав на 2 копійки і коштує 39,12 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 7 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,46 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38,3 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
"Ощадбанк" – 37,55 - 38,45 грн
"Укрексімбанк" – 37,45 - 38,25 грн
"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн
"Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн
"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,68 - 9,00  грн
"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн
"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

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