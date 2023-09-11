Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 11 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Євро за вихідні впав на 2 копійки і коштує 39,12 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 7 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,46 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38,3 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" – 37,45 - 38,25 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,68 - 9,00 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

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