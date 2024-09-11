Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

На відміну від євро і злотого - долар далі зростає у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 11 вересня. Долар зріс ще на 5 коп. Євро втратило 1 коп. Злотий - також 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,14 (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,37 (-1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,59 (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "Ощадбанк" - 40,95-41,60 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,85-41,40 грн
- "Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "Ощадбанк" - 45,05-45,95 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "Укрсиббанк" – 45,10-45,95 грн
- "Укрексімбанк" – 45,10-45,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн
- "Ощадбанк" - 10,10-10,75 грн
- "Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
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