Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

На відміну від євро і злотого - долар далі зростає у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 11 вересня. Долар зріс ще на 5 коп. Євро втратило 1 коп. Злотий - також 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,14 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,37 (-1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,59 (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"Ощадбанк" - 40,95-41,60 грн

"ПУМБ" – 40,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" - 45,05-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,10-45,95 грн

"Укрексімбанк" – 45,10-45,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн

"Ощадбанк" - 10,10-10,75 грн

"Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.

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