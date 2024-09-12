Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на 12 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав 11 коп. Злотий - також 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Як повідомлялося, Україна домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF. Якщо її схвалять, Київ може отримати черговий транш, розмір якого близько 1,1 млрд доларів.

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