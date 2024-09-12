Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта зросла у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на 12 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав 11 коп. Злотий - також 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,18 (+4 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,48 (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,82-41,42 грн
- "Ощадбанк" - 40,95-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,90-41,45 грн
- "Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "Ощадбанк" - 45,10-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "Укрсиббанк" – 45,10-45,95 грн
- "Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,52-10,68 грн
- "Ощадбанк" - 10,10-10,75 грн
- "Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Як повідомлялося, Україна домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF. Якщо її схвалять, Київ може отримати черговий транш, розмір якого близько 1,1 млрд доларів.
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