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Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 12 вересня. / Фото: Associated Press

Валюта зросла у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на 12 вересня. Долар зріс ще на 4 коп. Євро додав 11 коп. Злотий - також 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,18 (+4 коп.) 

Курс євро

  • 1 євро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,82-41,42 грн
  • "Ощадбанк" -  40,95-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,90-41,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
  • "Ощадбанк" - 45,10-46,00 грн
  • "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 45,10-45,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,52-10,68 грн
  • "Ощадбанк" - 10,10-10,75 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,50-10,80 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Як повідомлялося, Україна домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFFЯкщо її схвалять, Київ може отримати черговий транш, розмір якого близько 1,1 млрд доларів.

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