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Курс валют на 11 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 жовтня. / Фото: ТСН.ua

Гривня зміцнилася щодо євро і злотого.

НБУ встановив курс валют на п'ятницю, 11 жовтня. Перед вихідними долар зріс, а євро і злотий втратили у вартості.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,20 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,04 грн (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,46 грн (-3 коп.)

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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