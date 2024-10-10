Курс валют на 11 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо євро і злотого.
НБУ встановив курс валют на п'ятницю, 11 жовтня. Перед вихідними долар зріс, а євро і злотий втратили у вартості.
Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,20 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,04 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,46 грн (-3 коп.)
Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.
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