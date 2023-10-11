Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар дешевшає другий день поспіль.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 11 жовтня. Вартість долара – 36,50 на 5 коп. менше, ніж учора. Євро знизився ще на 15 коп. Тим часом злотий зріс на 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,50 грн (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 38,60 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,46 грн (+6 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,35 - 37,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Укрексімбанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн
- "Укрсиббанк" – 39,35 - 40,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,30 - 8,70 грн
- "Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн
- "Укрексімбанк" – 8,45 - 8,85 грн
- "ПУМБ" – 8,35 - 8,85 грн
В обмінниках долар купують у середньому за 38,00 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.
Нагадаємо, експерти розповіли, чого чекати від курсу валют від 9 до 15 жовтня. Курс валют після скасування Нацбанком від 3 жовтня фіксованого офіційного курсу гривні залишається відносно стабільним.