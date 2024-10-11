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Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 11 жовтня. / Фото: Національний банк України

Долар зростає далі.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратив ще 8 коп. Злотий зменшився на 3 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,20 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,04 грн (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,46 грн (-3 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" -  41,00-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,70-45,70 грн
  • "Ощадбанк" - 44,95-45,85 грн
  • "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,80-45,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
  • "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
  • "Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн
  • "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Нагадаємо, зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. І рекордно здорожчали саме яйця.

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