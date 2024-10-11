Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратив ще 8 коп. Злотий зменшився на 3 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Нагадаємо, зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. І рекордно здорожчали саме яйця.

Заднім числом: Рада підвищила податки! Кого торкнуться зміни

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.