Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар зростає далі.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 11 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратив ще 8 коп. Злотий зменшився на 3 коп.
Про це повідомили на сайті Національного банку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,20 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,04 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,46 грн (-3 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,70-45,70 грн
- "Ощадбанк" - 44,95-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "Укрсиббанк" – 44,80-45,70 грн
- "Укрексімбанк" – 44,85-45,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
- "Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн
- "Укрексімбанк" - 10,35-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Нагадаємо, зростання цін в Україні у вересні стало найбільшим від початку 2024 року. І рекордно здорожчали саме яйця.