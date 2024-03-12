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Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 12 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Офіційний курс валют на вівторок, 12 березня / Фото: УНІАН

Валюта стрімко зросла у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 березня. Вартість долара – 38,38 грн - на 24 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 26 коп., а польський злотий - 12 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,38 грн (+26 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,95 грн (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,80 грн (+12 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн
  • "Ощадбанк" – 38,10 - 38,65 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 - 38,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн
  • "Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн
  • "Ощадбанк" – 41,60 - 42,30 грн
  • "ПУМБ" – 41,60 - 42,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 41,45 - 42,35 грн
  • "Укрексімбанк" – 41,55 - 42,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,57 - 9,85 грн
  • "Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,45 - 9,85 грн
  • "Укрексімбанк" – 9,55 - 9,90 грн
  • "Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн

Як повідомлялося, зростання інфляції відбувається в Україні. Інфляція на споживчому ринку в лютому 2024 року, порівняно із січнем, становила 0,3%, а від початку року – 0,7%. Однак є окремі напрямки у цінових коридорах продуктів та товарів, де зростання вартості товарів було значно вищим. 

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