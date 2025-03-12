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Курс валют на 12 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 12 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 12 березня / Фото: Associated Press

Євро стрімко здорожчав.

Національний банк України на 12 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,41 грн. Він здорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав одразу на 44 копійки і коштує 45,21 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,77 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.

Раніше в НБУ повідомили, чи змінять в Україні основну валюту з долара на євро. Відомо, що наразі розрахунки в євро поступово зростають.

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