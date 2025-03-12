Курс валют на 12 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 12 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,41 грн. Він здорожчав на 13 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав одразу на 44 копійки і коштує 45,21 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,77 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,25 грн.

За євро в обмінниках пропонують 44,95 грн. Продають за 44,6 грн.

Раніше в НБУ повідомили, чи змінять в Україні основну валюту з долара на євро. Відомо, що наразі розрахунки в євро поступово зростають.

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