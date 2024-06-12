Курс валют на 12 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 червня. Долар здорожчав на 9 коп. Євро втратив 2 коп. Польський злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,51 грн (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,45 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,00 грн (-4 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"Укрсиббанк" – 43,30-44,30 грн

"Укрексімбанк" – 43,65-44,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,02-10,80 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн

Як повідомлялося, від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Як це вплине на вартість продовольчого кошика українців - у матеріалі ТСН.ua.

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