Курс валют на 12 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар дорожчає, а євро - втрачає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 червня. Долар здорожчав на 9 коп. Євро втратив 2 коп. Польський злотий - 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,51 грн (+9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,45 грн (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,00 грн (-4 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,30-40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн
- "ПУМБ" – 43,70-44,30 грн
- "Укрсиббанк" – 43,30-44,30 грн
- "Укрексімбанк" – 43,65-44,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,02-10,80 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн
Як повідомлялося, від червня платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Як це вплине на вартість продовольчого кошика українців - у матеріалі ТСН.ua.
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