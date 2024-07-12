Курс валют на 12 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро сильно злетіли в ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 липня. Долар додав 17 коп., євро – аж 37 коп., злотий зріс ще на 8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,88 грн (+17 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,38 грн (+37 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,43 грн (+8 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,55-41,15 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,45-41,05 грн
- "Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
- "ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
- "Укрсиббанк" – 43,60-44,60 грн
- "Укрексімбанк" – 43,85-44,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн
Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, коли ще більше здорожчають долар та євро і яким буде курс до осені. За його словами, наразі валютний ринок дещо на паузі, однак ближче до осені стануть помітні підстави для зростання валютних курсів.
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