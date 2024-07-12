Курс валют на 12 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро сильно злетіли в ціні.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 липня. Долар додав 17 коп., євро – аж 37 коп., злотий зріс ще на 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,88 грн (+17 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,38 грн (+37 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,43 грн (+8 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,55-41,15 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,45-41,05 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"Укрсиббанк" – 43,60-44,60 грн

"Укрексімбанк" – 43,85-44,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,24-10,40 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,20-10,50 грн

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, коли ще більше здорожчають долар та євро і яким буде курс до осені. За його словами, наразі валютний ринок дещо на паузі, однак ближче до осені стануть помітні підстави для зростання валютних курсів.

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