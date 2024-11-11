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Курс валют на 12 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 12 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 12 листопада. / Фото: УНІАН

Гривня значно послабшала щодо валюти.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 листопада. Євро і злотий суттєво зменшилися у ціні. 

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,29 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,99 (+51 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,13 (-16 коп.)

Як повідомлялося, в Україні суттєво зростуть комунальні тарифи. Зокрема, на опалювання і водопостачання. Їхня вартість може змінитися вже за кілька місяців. 

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