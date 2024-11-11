Курс валют на 12 листопада: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Гривня значно послабшала щодо валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 листопада. Євро і злотий суттєво зменшилися у ціні.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,29 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,99 (+51 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,13 (-16 коп.)
Як повідомлялося, в Україні суттєво зростуть комунальні тарифи. Зокрема, на опалювання і водопостачання. Їхня вартість може змінитися вже за кілька місяців.
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