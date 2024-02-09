Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 лютого. Так, порівняно з п'ятницею, 9 лютого, долар здорожчав ще на 5 копійок та становить 37,62 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,62 грн (+5 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,51 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,37 грн (+6 коп.)

Нагадаємо, Нацбанк готує обмеження для переказів на картку. Частина бізнесу продовжує використовувати тіньові платежі для ухилення від сплати податків.

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