Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта додала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 лютого. Так, порівняно з п'ятницею, 9 лютого, долар здорожчав ще на 5 копійок та становить 37,62 гривень.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,62 грн (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,51 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,37 грн (+6 коп.)
Нагадаємо, Нацбанк готує обмеження для переказів на картку. Частина бізнесу продовжує використовувати тіньові платежі для ухилення від сплати податків.
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