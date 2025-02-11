Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабилася щодо валюти.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 12 лютого. Вартість долара зросла на 7 коп. Євро знову додав 13 коп. Злотий збільшився на 3 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,66 (+7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,01 (+13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,29 (+3 коп.)
Як повідомлялося, українцям відмовляють у субсидії. Адже для отримання слід дотримуватися певних вимог. Саме вони можуть стати причиною відмови у виплатах.
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