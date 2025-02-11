Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 12 лютого. Вартість долара зросла на 7 коп. Євро знову додав 13 коп. Злотий збільшився на 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,66 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,01 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,29 (+3 коп.)

Як повідомлялося, українцям відмовляють у субсидії. Адже для отримання слід дотримуватися певних вимог. Саме вони можуть стати причиною відмови у виплатах.

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