Курс валют на 12 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро стрімко здорожчали після вихідних.

Національний банк України на 12 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 37,62 грн. Він зріс на 5 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро підскочив одразу на 10 копійок і коштує 40,51 грн, Офіційний курс польського злотого становить 9,37 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,5 грн. Продають за 42 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн

"Ощадбанк" – 37,65 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,78 - 38,02 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Ощадбанк" – 40,45 - 41,40 грн

"ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн

"Укрсиббанк" - 41,82 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" - 40,50 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,29 - 9,69 грн

"Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн

Чого очікувати від курсу долара цьго тижня – читайте в аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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