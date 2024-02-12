Курс валют на 12 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро стрімко здорожчали після вихідних.
Національний банк України на 12 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 37,62 грн. Він зріс на 5 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро підскочив одразу на 10 копійок і коштує 40,51 грн, Офіційний курс польського злотого становить 9,37 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,5 грн. Продають за 42 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
"Ощадбанк" – 37,65 - 38,10 грн
"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн
"Укрсиббанк" - 37,78 - 38,02 грн
"Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 40,30 - 41,30 грн
"Ощадбанк" – 40,45 - 41,40 грн
"ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн
"Укрсиббанк" - 41,82 - 41,00 грн
"Укрексімбанк" - 40,50 - 41,30 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,29 - 9,69 грн
"Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,55 грн
Чого очікувати від курсу долара цьго тижня – читайте в аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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