Курс валют на 12 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар і євро додали в ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, долар та євро здорожчали, а злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,11 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,88 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)

Нагадаємо, Нацбанк випустив банкноти з патріотичними гаслами. Модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово.

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