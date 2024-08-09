Курс валют на 12 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар і євро додали в ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 9 серпня, долар та євро здорожчали, а злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,11 (+12 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,88 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп.)
Нагадаємо, Нацбанк випустив банкноти з патріотичними гаслами. Модифіковані банкноти з’являтимуться в обігу поступово.
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