Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара і євро зросла після вихідних.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 серпня. Долар здорожчав на 12 коп. Євро додав у ціні 8 коп, а злотий - залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,11 грн (+12 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,88 грн (+8 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,80-41,45 грн
- "Укрексімбанк" – 40,65-41,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрексімбанк" – 44,45-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн
Нагадаємо, за останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок. Долар стрімко дешевшає – чи варто купувати, читайте у матеріалі ТСН.ua.
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