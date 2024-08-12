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Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 12 серпня 2024-го. / Фото: УНІАН

Вартість долара і євро зросла після вихідних.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 серпня. Долар здорожчав на 12 коп. Євро додав у ціні 8 коп, а злотий - залишився без змін. 

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,11 грн (+12 коп) 

Курс євро

  • 1 євро – 44,88 грн (+8 коп)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
  • "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,80-41,45 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,65-41,25 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн
  • "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,45-45,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, за останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок. Долар стрімко дешевшає – чи варто купувати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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