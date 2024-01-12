Курс валют на 12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 січня. Вартість долара – 38,18 - на 20 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом впав на 6 коп., а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,99 грн (-20 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,74 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,60 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,10 грн

"Укрсиббанк" - 38,25 – 39,00 грн

"Укрексімбанк" - 38,30 – 39,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,86 - 42,85 грн

"Ощадбанк" – 42,30 - 43,10 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 43,00 грн

"Укрсиббанк" - 41,90 - 42,90 грн

"Укрексімбанк" - 42,25 - 43,05 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,20 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,45 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" - 9,50 - 9,85 грн

"ПУМБ" - 9,45 - 9,95 грн

Як повідомлялося, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.

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