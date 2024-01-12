Курс валют на 12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта впала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 12 січня. Вартість долара – 38,18 - на 20 коп. менше за курс попереднього дня. Євро тим часом впав на 6 коп., а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,99 грн (-20 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,74 грн (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,60 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,50 - 39,10 грн
- "ПУМБ" – 38,50 – 39,10 грн
- "Укрсиббанк" - 38,25 – 39,00 грн
- "Укрексімбанк" - 38,30 – 39,10 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,86 - 42,85 грн
- "Ощадбанк" – 42,30 - 43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,20 - 43,00 грн
- "Укрсиббанк" - 41,90 - 42,90 грн
- "Укрексімбанк" - 42,25 - 43,05 грн
Курс злотого в банках
- "Ощадбанк" – 9,20 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,45 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" - 9,50 - 9,85 грн
- "ПУМБ" - 9,45 - 9,95 грн
Як повідомлялося, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач розповів, чи вплине на курс валют можлива затримка допомоги від Заходу до лютого.
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