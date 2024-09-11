Курс валют на 12 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 12 вересня. У порівнянні з попереднім днем долар, євро та злотий суттєво зросли у вартості.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,18 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,61 (+2 коп.)

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний оцінив, що буде із курсом гривні до долара після переговорів з МВФ. З його слів, НБУ рухатиметься до більшої гнучкості курсу гривня до долара.

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