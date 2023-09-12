Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро додав у ціні 7 коп. Тим часом злотий - знизився на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,19 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,44 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,40 - 38,40 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,44 - 8,80 грн

"Ощадбанк" – 8,35 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн, купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн, продають за 41,50 грн.

Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.

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