Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро здорожчав, а злотий впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро додав у ціні 7 коп. Тим часом злотий - знизився на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,19 грн (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,44 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,40 - 38,40 грн
- "Укрексімбанк" – 37,40 - 38,20 грн
- "ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн
- "Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,44 - 8,80 грн
- "Ощадбанк" – 8,35 - 9,20 грн
- "Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн, купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн, продають за 41,50 грн.
Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.