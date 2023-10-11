Курс валют на 12 жовтня: НБУ повідомив, скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 12 жовтня. Вартість долара – 36,43, що дешевше 11 жовтня. Євро тримається, а гривня слабшає, зокрема на 4 копійки порівняно з попереднім показником.

Про це свідчать дані таблиці НБУ.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют Фото: скрин НБУ

Курс долара

1 долар США – 36,43 грн

Курс євро

1 євро – 38,63 грн

Курс злотого

1 польський злотий – 8,55 грн

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют: НБУ

Курс долара, євро і злотого в банках 11 жовтня

Долар

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,30 - 37,90 грн

Євро

"ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,10 - 41,10 грн

Злотий

"ПриватБанк" – 8,30 - 8,70 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн

"Укрексімбанк" – 8,45 - 8,85 грн

Зазначимо, що до 15 жовтня українські фахівці бачать два варіанти розвитку подій щодо курсу валют і обидва непогані для гривні. За їхніми прогнозами, обвалу курсу до 39 гривень за долар і вище вони не чекають.

Щодо того, продавати чи купувати валюту, фахівці пропонують вкладати вільні кошти у валюту. Вони вважають, що для тих, хто не планує витрачати кошти впродовж року, купівля валюти є доречною тактикою.

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