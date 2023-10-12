Курс валют на 12 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 12 жовтня. Вартість долара – 36,43 грн на 7 коп. менше, ніж учора. Євро додав 3 коп. Злотий зріс на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,43 грн (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,63 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,55 грн (+9 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 - 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,25 - 37,85 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,15 - 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,75 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 - 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,40 - 8,85 грн

"Ощадбанк" – 8,15 - 8,90 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,00 грн. Продають за 38,80 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Нагадаємо, в Україні за рік середня зарплата зросла на 10%. Зростання виплат є найбільш помітним у західних регіонах країни (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%).

Читайте також: