Курс валют на 13 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта далі зростає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 березня. Вартість долара – 38,49 грн - на 11 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 9 коп., а польський злотий - залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,49 грн (+11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,04 грн (+9 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,80 грн (0 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн
- "Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн
- "ПУМБ" – 38,30 - 38,80 грн
- "Укрсиббанк" – 38,15 - 38,70 грн
- "Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,40 - 42,40 грн
- "Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн
- "ПУМБ" – 41,90 - 42,50 грн
- "Укрсиббанк" – 41,45 - 42,35 грн
- "Укрексімбанк" – 41,60 - 42,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,57 - 9,85 грн
- "Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн
- "Укрексімбанк" – 9,60 - 9,95 грн
- "Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн
Як повідомлялося, від 1 березня українцям перерахують страхові виплати. Ідеться, зокрема, про державну допомогу, що виплачується на підставі нещасних випадків, які трапляються на виробництвах.