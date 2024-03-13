Курс валют на 13 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта далі зростає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 березня. Вартість долара – 38,49 грн - на 11 коп. більше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 9 коп., а польський злотий - залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,49 грн (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,04 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,80 грн (0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,20 - 38,80 грн

"Ощадбанк" – 38,30 - 38,84 грн

"ПУМБ" – 38,30 - 38,80 грн

"Укрсиббанк" – 38,15 - 38,70 грн

"Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,40 - 42,40 грн

"Ощадбанк" – 41,84 - 42,43 грн

"ПУМБ" – 41,90 - 42,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,45 - 42,35 грн

"Укрексімбанк" – 41,60 - 42,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,57 - 9,85 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,60 - 9,95 грн

"Райффайзен Банк" - 9,20 - 9,90 грн

Як повідомлялося, від 1 березня українцям перерахують страхові виплати. Ідеться, зокрема, про державну допомогу, що виплачується на підставі нещасних випадків, які трапляються на виробництвах.

Читайте також: