Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ знову підвищив курс долара до гривні.

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 13 березня. Долар зріс у ціні на 9 коп. Тим часом євро зменшився на 4 коп., а злотий втратив 3 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,50 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,16 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,76 (-1 коп.)

Як повідомлялося, в Україні тарифи на воду зростуть двічі. Зокрема, водопостачання та водовідведення можуть подорожчати у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

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