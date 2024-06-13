Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після тривалого зростання долар трохи втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 червня. Долар здешевшав на 7 коп. Євро додав 8 коп. Польський злотий - 3 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,44 грн (-7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,53 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,03 грн (+3 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,25-40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн
- "ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
- "Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн
- "Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн
Як повідомлялося, Кабінет міністрів підняв тариф на електрику для населення від 1 червня на 60% – до 4,32 грн/кВт-год. Куди підуть гроші і в які фейки вірять українці - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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