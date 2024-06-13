Курс валют на 13 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після тривалого зростання долар трохи втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 червня. Долар здешевшав на 7 коп. Євро додав 8 коп. Польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,44 грн (-7 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,53 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,03 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,25-40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,25-40,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн

"ПУМБ" – 43,60-44,20 грн

"Укрсиббанк" – 43,20-44,20 грн

"Укрексімбанк" – 43,50-44,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,90-10,20 грн

Як повідомлялося, Кабінет міністрів підняв тариф на електрику для населення від 1 червня на 60% – до 4,32 грн/кВт-год. Куди підуть гроші і в які фейки вірять українці - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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