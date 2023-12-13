Курс валют на 13 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 грудня. Вартість долара – 36,87 грн - це на 11 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс на 26 коп., а злотий - на 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,87 грн (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,67 грн (+26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,16 грн (+4 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 - 37,65 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" - 36,85– 37,60 грн

"Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,65 - 40,65 грн

"Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

Як повідомлялося, Нацбанк девальвує гривню, чи вдасться уникнути її обвалу. Гривня продовжує дешевшати. Чого очікувати від курсу валют цього тижня – читайте в проєкті сайту ТСН.ua.

Читайте також: