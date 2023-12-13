Курс валют на 13 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Іноземна валюта стрімко зросла.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 грудня. Вартість долара – 36,87 грн - це на 11 коп. більше за курс попереднього дня. Євро зріс на 26 коп., а злотий - на 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,87 грн (+11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,67 грн (+26 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,16 грн (+4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 37,65 грн
- "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
- "Укрсиббанк" - 36,85– 37,60 грн
- "Укрексімбанк" - 37,00 – 37,70 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,70 - 40,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 40,75 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,65 - 40,65 грн
- "Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
Як повідомлялося, Нацбанк девальвує гривню, чи вдасться уникнути її обвалу. Гривня продовжує дешевшати. Чого очікувати від курсу валют цього тижня – читайте в проєкті сайту ТСН.ua.