Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро зріс ще на 12 коп. Злотий додав 4 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,28 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,05 грн (+4 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,50 грн., купують за 37,60 грн. За євро пропонують 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,65 грн

"Укрексімбанк" - 36,75 - 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" - 40,80 - 41,80 грн

"Райффайзен" – 40,55 - 41,60 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,88 - 9,14 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, в Україні виплати для ВПО продовжать, однак не всім. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн; для інших осіб – 2 тис. грн.

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