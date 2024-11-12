Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня послабшала відносно американського долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 13 листопада. Долар додав у ціні. Вартість євро і злотого опустилася.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,37 (+8 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,94 (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,09 (-4 коп.)
Як повідомлялося, в Україні змінився розмір субсидії для опалювального сезону. Це пов'язано з тим, що до списку комунальних послуг було додано послугу опалення.
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