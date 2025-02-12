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Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 13 лютого 2025-го. / Фото: Національний банк України

Гривня значно послабилася щодо долара і євро.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 лютого. Вартість долара зросла на 13 копЄвро додав аж 34 коп. Злотий збільшився на 10 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,79 (+13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,35 (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,39 (+10 коп.)

Як повідомлялося, в Україні зменшилася вартість долара Тому можна скористатися нагодою та купити американську валюту зараз, вважають експерти. 

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