Курс валют на 13 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 13 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Євро за добу здешевшав на 32 копійки і коштує 39,06 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 15 копійок від рівня попереднього дня і становить 8,16 грн.

В обмінниках долар продають у середньому по 41,1 грн. Купують за 39,9 грн.

За євро в обмінниках пропонують по 43,4 грн. Продають за 43,8 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 39,30 грн - 39,90 грн

"Ощадбанк" - 39,85 грн - 40,65 грн

"Укрексімбанк" - 39,70 грн - 40,20 грн

"Укрсиббанк" - 39,55 грн - 40,00 грн

ПУМБ - 39,75 грн - 40,75 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,40 грн - 42,40 грн

"Ощадбанк" - 42,40 грн - 43,35 грн

"Укрексімбанк" - 42,20 грн - 43,00 грн

"Укрсиббанк"- 41,90 грн - 42,90 грн

"Райффайзен Банк" - 42,00 грн - 42,80 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,20 грн - 9,10 грн

"Укрексімбанк" - 8,70 грн - 9,20 грн

"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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