Курс валют на 13 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 13 лютого. Вартість долара – 37,89 - це аж на 27 коп. більше за курс напередодні. Євро додав ще 29 коп., а польський злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,89 грн (+27 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,80 грн (+29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,44 грн (+7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,60 - 38,15 грн

"Укрексімбанк" - 37,45 – 38,15 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн

"Ощадбанк" – 40,50 - 41,45 грн

"ПУМБ" – 40,80 - 41,40 грн

"Укрсиббанк" - 40,45 - 41,45 грн

"Укрексімбанк" - 49,75 - 41,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,29 - 9,69 грн

"Ощадбанк" – 9,10 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,30 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,20 - 9,60 грн

"Райффайзен Банк" - 9,00 - 9,70 грн

Нагадаємо, в Україні долар опускається до 38 гривень. При цьому населення купує готівкову валюту небаченими темпами, за даними фінансових аналітиків, у січні було побито рекорд 11-річної давнини.

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