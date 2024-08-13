Курс валют на 13 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ знову підняв курси долара, євро і злотого.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 13 серпня. Долар здорожчав на 16 коп. Євро додав аж 22 коп, а злотий - зріс на 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,28 грн (+16 коп)
Курс євро
- 1 євро – 45,10 грн (+22 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,47 грн (+10 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,80-41,45 грн
- "Укрексімбанк" – 40,65-41,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрексімбанк" – 44,45-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн
Нагадаємо, українцям автоматично перерахували субсидію через новий тариф на електроенергію. Однак, якщо майновий стан сім'ї змінився, необхідно оновити дані в органах Пенсійного фонду.
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