Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Вартість американської валюти не змінилася.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Після вихідних долар залишиться без змін. Ціна євро і злотого трішки збільшаться.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
- 1 долар США – 42,28 (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,55 (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)
Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що 2025-го валюта дорожчатиме. Американська валюта може сильно зрости та сягнути рекордних 47 гривень.