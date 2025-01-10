Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Після вихідних долар залишиться без змін. Ціна євро і злотого трішки збільшаться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США – 42,28 (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,55 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що 2025-го валюта дорожчатиме. Американська валюта може сильно зрости та сягнути рекордних 47 гривень.

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