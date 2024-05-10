Курс валют на 13 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар, євро та злотий зростуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 травня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 10 травня, долар, євро та злотий здорожчають. Найбільше підніметься у ціні валюта Євросоюзу — її курс підніметься на 38 копійок.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,72 (+17 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,81 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,97 (+9 коп.)

Нагадаємо, до кінця тижня, 12 травня, курс долара коливатиметься в діапазоні 39,60-40,30 гривень за одиницю валюти.

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