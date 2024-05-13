Курс валют на 13 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 13 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,72 грн. Він підвищився на 17 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро зріс одразу на 38 копійок і коштує 42,81 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,97 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,5 грн. Купують за 40,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"Укрсиббанк" – 39,40-40,05 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,50-43,10 грн

"Укрсиббанк" – 42,40-43,30 грн

"Укрексімбанк" – 42,40-43,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,80-10,10 грн

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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