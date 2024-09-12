Курс валют на 13 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар продовжує зростати у вартості.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 13 вересня. У порівнянні з попереднім днем долар ще додав у ціні, а вартість євро та злотого зменшилася.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27 (+9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,45 (-3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,61 (-4 коп.)
Як повідомлялося, Україна потерпає від дефіциту робочої сили. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.
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