Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро за добу зріс на менш ніж одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро додав менш ніж 1 коп. Тим часом злотий - знизився на 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,19 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (-4 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 - 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,45 грн

"Укрексімбанк" – 37,60 - 38,40 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" – 40,70 - 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 - 8,77 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,15 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн, купують за 38,30 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн, продають за 41,50 грн.

Нагадаємо, радник президента України Володимира Зеленського дав прогноз - що буде з курсом долара. Зазначається, що зараз є багато факторів, на які не можна впливати і спрогнозувати, як чітко все буде розвиватися на валютному ринку.

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